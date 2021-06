Anzeigetafel soll Motorradlärm in Lindenfels drosseln

Lindenfels. Ein neues Lärm-Display soll künftig Motorradfahrer in Lindenfels dafür sensibilisieren, ihre Fahrweise zu kontrollieren und so weniger Lärm zu verursachen. Möglich macht das ein Programm des Landes Hessen. Wiesbaden wendet 200 000 Euro auf, um in Bundesland elf neue Anzeigetafeln aufzustellen. Eine davon wird in Lindenfels stehen. „Wir wissen noch nicht, wo es stehen wird“, sagte Bürgermeister Michael Helbig auf Nachfrage.

Nach einer Pressemitteilung des Landes sollen auf den Displays Hinweise wie „langsamer“ oder „leiser“ eingeblendet werden, um vor allem Motorradfahrer zu einer rücksichtsvollen Fahrweise zu bringen. „Gerade bei gutem Wetter nutzen vor allem Motorradfahrer die Gelegenheit, vorwiegend auf landschaftlich ansprechenden Strecken mit kurvenreichen Straßen ihrem Fahrspaß freien Lauf zu lassen. Anwohnern sowie Erholungssuchenden macht der dröhnende Motorlärm durch hochtourige Fahrweisen und schnelle Beschleunigungen zu schaffen“, lassen sich Innenminister Peter Beuth und Verkehrsminister Tarek-Al-Wazir zitieren.

Diese Lärmbelastung stelle eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität, mitunter sogar der Gesundheit dar: „Dabei ist eine rücksichtslose Fahrweise auch regelmäßig eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Die neuen Lärm-Displays weisen präventiv auf dieses wichtige Thema hin. Sie haben sich bereits in anderen Bundesländern als eine wirksame Maßnahme im Kampf gegen Motorradlärm erwiesen“, fahren die Landesvertreter fort.

Mit Solarstrom betrieben

Das Lärm-Display bestehe hauptsächlich aus zwei Komponenten – einem mit Solarstrom betriebenen Dialog-Display für die Text- und Bildanzeige und einem auf der Straße in einigem Abstand aufgestellten Erfassungsgerät. Das Erfassungsgerät erkenne die gefahrene Geschwindigkeit und die Lautstärke. Sollte ein Fahrzeug als zu laut oder zu schnell erfasst werden, erscheint im Display die Aufforderung „Leiser“ oder „Langsamer“. Bei Einhaltung von Lautstärke und Geschwindigkeit erfolgt die Rückmeldung „Danke“.

Durch die Kombination eines Verkehrszählgerätes, Phonmessgerätes und eines Dialogdisplays werde Fahrzeugführern nicht nur eine optische Rückmeldung bei zu übermäßiger Lärmentwicklung gegeben, es würden auch datenschutzkonform nichtpersonenbezogene Daten generiert, die Rückschlüsse darauf zulassen, wann und wo besonders hohe Lärmbelästigungen auftreten. Das wiederum kann zu verstärkten Kontrollmaßnahmen von besonders belasteten Strecken oder Zeiträumen führen.

„Jedes Jahr verzeichnen Polizei und Kommunen zahlreiche Beschwerden von Bürgern. Mit den Lärm-Displays appellieren wir einmal mehr an die Rücksichtnahme und Vernunft der Verkehrsteilnehmer. Gleichwohl wird die hessische Polizei ihre bisherigen Kontrollmaßnahmen aufrechterhalten und weiterhin gezielte Kontrollen zur Einhaltung der Geschwindigkeit sowie der Überprüfung baulicher Veränderungen an Fahrzeugen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden“, so Innenminister Beuth.

Die Displays werden an fest definierten Aufstellorten angebracht. Diese Örtlichkeiten orientieren sich an den bisher vorliegenden Erkenntnissen über Brennpunkte und werden bei Bedarf angepasst. Dabei richten sich die Lärm-Displays nicht nur an Motorradfahrer, sondern grundsätzlich auch an andere Verkehrsteilnehmer. Teilweise seien sich die Fahrer der von ihnen veranlassten Geräuschbelastung für Anwohner gar nicht bewusst. Daher sollen die Lärm-Displays an die Einhaltung der Verkehrsregeln und die gegenseitige Rücksichtnahme erinnern, heißt es in der Pressemitteilung.

Motorradlärm sorgt in Lindenfels schon seit einiger Zeit für Ärger. Beliebte Rennstrecken sind auf der B 47 zwischen dem Parkplatz Schöne Aussicht und dem Ortseingang von Kolmbach sowie am Teufelsloch – dort gilt mittlerweile Tempo 30.

Die Polizei Südhessen sowie der Ordnungsbehördenbezirk Weschnitztal versuchen, dem Problem mit Präsenz entgegenzuwirken. Seit 2017 setzt die Stadt Lindenfels dafür auch einen eigenen Ordnungspolizisten ein. kbw/red