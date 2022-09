Anna Arras feiert ihren 90. Geburtstag in Schlierbach

Schlierbach. In Schlierbach hat Anna Arras, geborene Keil, ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Glückwünsche der Stadt Lindenfels überbrachte Bürgermeister Michael Helbig, der auch eine Urkunde von Landrat Christian Engelhardt überreichte.

Noch heute wohnt sie in dem Haus, in dem sie 1932 das Licht der Welt erblickte. Nach der Schule arbeitete Anna Arras zunächst zehn Jahre lang als Näherin in der Lindenfelser Firma Spalt und später noch 20 Jahre bei der Schlierbacher Firma Grieser. 1954 heiratete sie Rudolf Arras. Mit ihrem im Jahr 2017 verstorbenen Ehemann konnte sie 2014 noch das Fest der diamantenen Hochzeit feiern.

Früher sang Anna Arras im Schlierbacher Kirchenchor, heute ist ihr Lebensmittelpunkt die Familie. Zum runden Geburtstag gratulierten ihr Sohn, die drei Enkel und vier Urenkel und viele Freunde und Bekannte. tn