Lindenfels. Kinder, die bis zum 1. Juli 2022 das sechste Lebensjahr vollenden, müssen ab dem 1. August 2022 die Schule besuchen.

In der Carl-Orff-Schule in Lindenfels können diese Pflichtkinder in der Zeit von morgen, Dienstag, 2. März, bis Donnerstag, 18. März, jeweils vormittags angemeldet werden.

Die Schule bittet darum, die schriftlich ausgegebenen Termine zu beachten, um Wartezeiten zu vermeiden. Die Anmeldungen erfolgen unter den geltenden Corona-Bedingungen. red