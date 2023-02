Lindenfels. Der Bienenzüchterverein Lindenfels lädt zu einem Anfängerkurs für Imker ein. Eine Informationsveranstaltung dazu ist morgen (Freitag) ab 18 Uhr im Gasthaus Zur Krone in Schlierbach.

Die Teilnehmer können wählen zwischen den Ausbildungsstandorten in Reichenbach am Felsenmeer und in Lindenfels am Lehrbienenstand im Kamsbachweg. Es können auch Patenschaften für Bienenvölker übernommen werden. Imkern auf Probe ist ebenfalls möglich. red