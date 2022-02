Andacht mit Bildern und Texten

Lindenfels. Die Evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt für Sonntag, 20. Februar zu einer Andacht in die Kirche ein. Unter dem Motto „Die Krise macht uns stark“ werden Anika Westenberger, Andreas Demmel und Jochen Ruoff Texte, Bilder und Lieder präsentieren, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell herrschten in der Gesellschaft viel Unsicherheit und Verzweiflung wegen der Pandemie und der vielen Krisen der Welt. In einem ersten Teil der Andacht werden diese Gefühle thematisiert in Wort, Bild und Tönen.

In einem zweiten Teil werde es um Hoffnung und Zuversicht gehen, die aus der Botschaft der Bibel erwachsen. Dazwischen bestehe dann auch Raum, eigene Gedanken zur Sprache zu bringen. Die evangelische Kirchengemeinde will mit der Andacht die Möglichkeit geben, über eigene Sorgen zu sprechen wie neue Kraft und Hoffnung zu schöpfen für die Herausforderungen des Alltags.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit dieser Andacht wird das neue Konzept des Kirchenvorstands umgesetzt, bei dem an einem Sonntag im Monat neue Formen des Gottesdienstes erprobt werden sollen. red