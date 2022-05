An der Lindenfelser Zehntscheune stehen Bauarbeiten an

Am Lindenfelser Heimatmeuseum in der Zehntscheune sind für das kommenden Jahr größere Bauarbeiten am Dach geplant, so dass die Schließung des Museums für ein paar Monate unumgänglich ist. Deshalb empfiehlt es sich, die Öffnungszeiten jetzt noch zu nutzen. Auf mehreren Etagen von Erdgeschoss bis unter das Dach hat das Lindenfelser Museum einiges für geschichtsinteressierte Besucher zu bieten. Es stellt das Leben der Menschen in den letzten gut 150 Jahren.

Für die Arbeiten wird ein Jahr geplant. Seit 1985 wird die Lindenfelser Zehntscheune nun schon als Heimatmuseum genutzt. Dies wurde damals allerdings nicht beantragt und genehmigt. Deshalb sind nun Arbeiten nötig, um diese Nutzung auf rechtssichere Füße zu stellen. Vor allem Arbeiten für den Brandschutz sind nötig, unter anderem soll eine Fluchttreppe als zweiter Rettungsweg angebracht werden.

200 000 Euro hat die Stadt für die Maßnahme schon im Haushalt 2021 bereitgestellt, zum Teil werden dafür Mittel aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse genutzt. Die Gesamtmaßnahme dürfte jedoch etwa 545 000 Euro kosten. Die fehlenden Mittel sollen im Haushalt 2023 bereitgestellt werden, darüber muss die Stadtverordnetenversammlung aber noch entscheiden.

Dort waren die Pläne dieser Tage schon Thema. Denn neben den geplanten Maßnahmen für den Brandschutz stünden auch Arbeiten an der Elektroinstallation an, die zusätzliche Kosten verursachen. Es soll versucht werden, weitere Fördermittel dafür zu bekommen. Deshalb hat die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat beauftragt, ein Gesamtkonzept für die Ertüchtigung zu erstellen - in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, wie etwa dem Denkmalschutz.

