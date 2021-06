Am Stotz wird es wohl keine Windräder geben

Dass auf dem Reichelsheimer Höhenzug Am Stotz, östlich von Lindenfels, in näherer Zukunft Windräder stehen werden, ist mittlerweile nicht mehr allzu wahrscheinlich. Das Regierungspräsdium in Darmstadt will das fragliche Gebiet im Moment sogar für die Windkraft ausscchließen. Im Juli soll endgültig entschieden werden.

Im vergangenen Jahr hatten derartige Pläne noch für einige Aufregung in der Umgebung gesorgt. Ein unbekannter Investor hatte den Antrag gestellt, in diesem Bereich auf Reichelsheimer Gemarkung sechs Windräder des Herstellers Vesta errichten zu dürfen.

Die für eine Entscheidung über diesen Genehmigungsantrag nötigen Unterlagen lägen noch nicht vollständig vor, und eine zeitnahe Ergänzung ist uns durch den Antragsteller auch nicht angekündigt worden“, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums auf Nachfrage.

Entscheidend wird aber wohl ein anderer Verwaltungsvorgang sein. Die Regionalversammlung Südhessen wird am 2. Juli über die Änderung des sogenannten Teilplans Erneuerbare Energien von 2019 entscheiden Im Entwurfsvorschlag des Regierungspräsidiums solle der Stotz dem sogenannten Ausschlussraum zugeordnet werden, auf dem keine Windkraft-Projekte erlaubt sind, kündigte der Sprecher an.

