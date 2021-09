Am Bolzplatz bei der Burg gibt es wieder zwei Fußballtore

Lindenfels. Dem Ärger folgt die Freude. Im Mai dieses Jahres hatten bislang Unbekannte ein Tor auf dem Bolzplatz des TSV Lindenfels in direkter Nachbarschaft zur Kleingolf-Anlage zerstört. Und auch sonst haben die Unbekannten einigen Schaden angerichtet. Klaus Johe, Chef der Touristik in Lindenfels, postete seinerzeit die Nachricht und damit die Verärgerung über die Zerstörung via Facebook. Ein Post, der von einem Radiosender gelesen und aufgegriffen wurde. Die Radiomacher riefen dazu auf, den TSV bei der Anschaffung eines neuen Bolzplatz-Tores finanziell zu unterstützen.

Erster Stadtrat als Keeper

Es dauerte alsdann gar nicht lange, da meldete sich mit einer Firma für Garten- und Landschaftsbau aus Niddatal-Assenheim ein Sponsor. 1500 Euro habe der Betrieb beigesteuert, 300 Euro brachte der Verein aus Eigenmitteln auf, berichtete TSV-Vorsitzende Simone Spielmann.

Mit dem Geld wurde ein neues, höchst solides Tor gekauft. Nun ist es von Ehrenamtlichen aus den Reihen der Vereinsmitglieder aufgestellt und feste im Boden verankert worden. Begleitet wurde die Aktion von Kindern und Eltern. Nunmehr also kann auf dem Bolzplatz wieder auf zwei Tore geschossen werden. Wobei dem verbliebenen älteren Tor am Aktionstag eine ganz besondere Rolle zukam. Maximilian Klöss, Torwart des SV Lindenfels und Erster Stadtrat, stand in besagtem Tor, auf das Kinder gegen eine Spende schießen durften. Klöss versuchte die Bälle zu halten, und alle hatten mächtig Spaß.

Das Geld, das in die Spendenkasse kam, geht an den Lindenfelser Verein Pro Kids, der quer durch das Jahr Angebote für Kinder organisiert. Der Bolzplatz, so Spielmann soll in Zukunft noch mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden und als Angebot zur Freizeitgestaltung für den Nachwuchs zusätzlich Bedeutung bekommen, weitere Aufwertungen des Areals sind seitens des Vereins geplant. thz

