Kolmbach. Die Freiwillige Feuerwehr in Kolmbach sammelt morgen (Samstag, 6. Mai) wieder Altpapier in den Ortsstraßen ein. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute. Ab 9 Uhr wird das Papier abgeholt. Insbesondere geht es um Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Prospekte. Nicht angenommen werden unter anderem Tapeten. Am Samstag, 5. August, wird erneut Papier gesammelt. cs

