Altpapier im Container entsorgen

Kolmbach. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, kann die Freiwillige Feuerwehr Kolmbach im Moment nicht wie gewohnt das Altpapier in den Ortsstraßen einsammeln. Eine Möglichkeit zur Entsorgung bietet die Feuerwehr dennoch an. Am heutigen 7. und am morgigen 8. Mai (Freitag und Samstag) steht nämlich ein Container für das Altpapier bereit. Die Feuerwehr bittet ihre fleißigen Sammler um Verständnis und wenn möglich ihr Papier direkt zum Papier-Container am Dorfgemeinschaftshaus zu bringen.

Keine sperrigen Kartonagen

Der Container ist seitlich geöffnet, so dass niemand sein Papier über den Rand wuchten muss. Die Feuerwehr bittet darum, nur Papier in Form etwa von Zeitungen, Prospekten, und Büchern anzuliefern. Kartonage als Umverpackung ist erlaubt, jedoch sollte reine und sperrige Kartonage nicht in den Container geworfen werden, da dies vom Entsorger reklamiert wird.

Der Container steht vom Freitag ab etwa 13 Uhr bis Samstag, 19 Uhr geöffnet zur Anlieferung bereit. Die Kolmbacher Feuerwehr freut sich über die Unterstützung, der Erlös aus der Altpapiersammlung kommt der Feuerwehrarbeit zu Gute. cs