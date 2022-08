Alte Küchengeräte in Szene gesetzt

Lindenfels. Für heimatgeschichtlich interessierte Menschen ist das Lindenfelser Museum in der ehemaligen Zehntscheune im Rathaushof immer einen Besuch wert. Bis Ende September gibt es dafür einen weiteren guten Grund: Museumsleiter Matthias Roth und Annette Stöcker vom Kur- und Tourismusservice haben eine Sonderausstellung mit Küchengeräten und Dekorationsstücken aus Emaille aufgebaut.

Die Exponate sind Leihgaben eines Förderers, der unbekannt bleiben möchte. Dieser Sammler, ein alter Freund Roths, hatte wegen eines Umbaus vor zwei Jahren seine Emaille-Sammlung in Kartons verstaut. Er sprach den Museumsleiter an, ob er die verpackten Stücke nicht eine Zeit lang ausstellen wollte und rannte damit offene Türen ein.

Nun setzte das Museums-Team die Sammlung in Szene. Der Ausstellungsraum im Erdgeschoss hatte zuvor als Lager gedient. Das große Modell des 1912 geplanten, aber nie realisierten Lindenfelser Bahnhofs stand eingezwängt zwischen Ausstellungsvitrinen, Putzmitteln und zwischengelagerten Ausstellungsstücken, die auf ihre Aufarbeitung warteten.

Neue Verkehrsabteilung

Roth schaffte das Bahnhofsmodell mit seinem Neffen Hannes Domes hinauf in die dritte Etage des Museums. Dort entstand so etwas wie eine kleine Verkehrsabteilung – einschließlich einer holzbereiften Draisine. Damit soll der Sekretär des Lindenfelser Kreuzer & Böhringer-Werkes einst die Löhne jede Woche in Bensheim geholt haben. Ein rotes Hochrad, Pferdeschlitten und weitere Fahrräder komplettieren die Sektion.

Nachdem der Ausstellungsraum vollständig ausgeräumt und gereinigt war, übernahm Wolfgang Seeger aus Schlierbach die Dekorateursarbeiten. „Meisterlich“, sagt Matthias Roth. Fördermittel des Bundes aus dem Programm Neustart Kultur erlaubten es, die Vitrinen und ihren Inhalt mit neuen Strahlern ins rechte Licht zu setzen. Der anonyme Mäzen griff dem Museum nicht zum ersten Mal unter die Arme. Anfang dieses Jahres spendete er die Vitrine, die ihren Platz auf der Theke am Eingang gefunden hat. Eine kleine Nähzwinge aus der Zeit um 1820, die in der Weißzeugabteilung im zweiten Stock am Tisch klemmt, stammt ebenfalls aus seinem Sammlerhaushalt. Ebenso wie zwei verspiegelte Vitrinenschränke aus Friseurläden. Diese wurden wohl um 1910 gefertigt und fanden ihre neue Bleibe in der Alten Schule in Seidenbuch, weil sie aufgrund ihrer Höhe nicht im Lindenfelser Museum untergebracht werden konnten. Auch eine, so Roth, „fast futuristische Vitrine“ des Spenders steht im Museumsraum in der Alten Schule in Seidenbuch.

Rechtzeitig vor den Brauchtumstagen am 1. und 2. Oktober wird der Ausstellungsraum in Lindenfels wieder ausgeräumt. Dann kocht dort der Seidenbucher Ortsvorsteher Jochen Terporten für die Handwerker, die ihr Geschick ehrenamtlich im Museum vorführen.