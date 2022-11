Aktion in Lindenfels gegen Gewalt an Frauen

Lindenfels. Der 25. November ist der internationale Gedenk- und Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. In vielen Städten und Gemeinden wurde an diesem Tag die Fahne der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes „Frei leben ohne Gewalt“ gehisst. Gestern zeigte auch Lindenfels im Hof des Rathauses Flagge.

Die „Flagge gegen Gewalt“ wurde gestern in Lindenfels gehisst (von links): Beate Gammelin, Ulla Raebiger, Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer, Bürgermeister Michael Helbig, Frauenbeauftragte Ingrid Bauer, Ursula Arnold, Refija Stanka. © Neu

Im Mittelpunkt der Aktion steht die Solidarität mit den Mädchen und Frauen im Iran. Bürgermeister Michal Helbig erinnerte in seiner Rede an die 22-jährige iranische Kurdin Mahsa Amini in ihrem Heimatland in Polizeigewahrsam starb. Sie war festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen haben soll.

Seither demonstrieren in Iran Tausende und in Solidarität mit ihnen Menschen auf der ganzen Welt. Dass der Blick nicht nur in die Ferne gerichtet sein sollte, betonte Ursula Arnold in ihrer Ansprache, in der sie sich mit den Frauen im Iran solidarisierte, aber auch an die Gewalt gegen Frauen in Europa erinnerte.

Laut der Landeszentrale für politische Bildung Baden Württemberg erfahren ein Drittel aller Frauen ab dem 15. Lebensjahr körperliche und / oder sexuelle Gewalt. In dem europaweiten Ranking belegt Deutschland den zehnten Platz. tn