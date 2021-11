Aktion in Lindenfels gegen Gewalt an Frauen

Lindenfels. Am Rathaus der Stadt Lindenfels wird am heutigen Donnerstag, 25. November, die „Flagge gegen Gewalt“ gehisst. Anlass ist der internationale Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen“. Beginn ist um 11 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die städtische Frauenbeauftragte Ingrid Bauer wird die Begrüßung vornehmen, danach gibt es Redebeiträge von Bürgermeister Michael Helbig und von Annemarie Löw vom katholischen Frauenbund Lindenfels.

„Seit genau 20 Jahren wird zum 25. November an vielen Orten die Fahne gehisst, so auch seit einigen Jahren in Lindenfels. Auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit vielen Orten im Kreis dieses sichtbare Zeichen setzen. Es ist wichtig auf diesesThema aufmerksam zu machen. Ich danke Ingrid Bauer für die Initiative zur Flaggenaktion und dem katholischen Frauenbund Lindenfels für die weitergehende Sensibilisierung zur Thematik“, so Bürgermeister Helbig. red