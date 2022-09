African Pop in der Waldhufenkirche

Winterkasten. Das Abschlusskonzert eines deutsch-tansanischen Musik-Workshops und Chorprojekts wird am kommenden Sonntag (18. September) um 17 Uhr in der Waldhufen-Kirche in Winterkasten stattfinden.

Rund ein Dutzend Sänger haben sich zusammengefunden, um mit dem tansanischen Musiker Elisha Mbukwa Gospelsongs im Stil des African Pop zu spielen und zu singen. Begleitet werden sie dabei von einer Band mit Bass, Keyboard und Cajon, einer Trommel, auf der der Spielende sitzt. In verschiedenen Kirchen ist die Gruppe in den vergangenen Tagen bereits aufgetreten, Höhepunkt soll das Abschlusskonzert in Winterkasten sein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten. red