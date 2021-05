Ärger um Bauschutt-Anlage und Motorradlärm

Kolmbach. Wie kann der Motorradlärm in Kolmbach – und auch anderen Ortschaften entlang der Bundesstraße 47 – reduziert werden? Das ist eine der Fragen, mit denen sich der Ortsbeirat von Kolmbach befasst. Die meisten Motorradfahrer sind zwar mit vernünftigen Geschwindigkeiten und Lärmpegeln unterwegs, aber einige davon zerstören das Image aller Motorradfahrer.

AdUnit urban-intext1

Eine besonders beliebte Rennstrecke ist zwischen dem Parkplatz Schöne Aussicht und dem Ortseingang von Kolmbach. Sogar mit Stahlschützern an den Knien sind die Fahrer ausgerüstet, damit sie sich richtig gut in die Kurve legen können, so dass die Funken fliegen. Im Netz kursierende Videoaufnahmen zeugen davon. Bürgermeister Michael Helbig ärgert sich über das teilweise arrogante Benehmen der Raser und erklärt, wie schwer es ist, ihr Verhalten zu ahnden. „In ganz Südhessen gibt es nur drei zivile Motorradpolizisten“.

Bei Radarkontrollen sind die Fahrer dank ihrer Helme nicht zu erkennen und damit ebenfalls nicht zu ahnden. Hier wäre eine „Beweislastumkehr“ wünschenswert, so Helbig, doch Institutionen wie der ADAC sprechen sich dagegen aus. Eine Sperrung des Parkplatzes Schöne Aussicht ist vonseiten der Stadt Lindenfels nicht möglich, denn er ist kein städtischer Grund. Hier wäre Hessen Mobil gefragt.

Ärgerlich für viele Kolmbacher ist die geplante Bauschutt-Recycling-Anlage zwischen Gadernheim und Kolmbach im Gewerbegebiet „Im Gehren“. Lärm- und Staubbelästigungen werden hier von den Anwohnern befürchtet. Wie Ortsvorsteher Kurt Dersch in der ersten Ortsbeiratssitzung nach der Kommunalwahl vom 14. März informierte, hatte das Regierungspräsidium bemängelt, dass die Unterlagen nicht vollständig und nachzuarbeiten sind. Es fehlen naturschutzrechtliche Informationen im Gutachten. Auf dem Gelände wurde ein Ameisenbläuling gefunden, der einen europäischen Schutzstatus genießt. Außerdem der geschützte Neuntöter und Zauneidechsen. Die Neukartierung der Arten wird nun auch im Gutachten gewünscht. Bürgermeister Michael Helbig bestätigte, dass das „Verfahren noch nicht abgeschlossen ist“.

AdUnit urban-intext2

Für die Entwicklung von Bauplätzen in der verlängerten Ludwig-Schüßler-Straße setzt sich Ortsvorsteher Dersch ein. Bauplätze werden gerade von jungen Familien gesucht und sind in der Gegend rar.

„Wenn alle Ortsbeiratsmitglieder diesen Gedanken mittragen können, werden wir das Vorhaben auf den Weg bringen“, so Bürgermeister Michael Helbig und überlegte dieses Gebiet mit in die „Machbarkeitsstudie“ aufzunehmen. „Für fünf bis sechs Häuser müsste dort Baurecht geschaffen werden“, unterstrich Kurt Dersch. jhs

AdUnit urban-intext3