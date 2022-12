Adventskonzert zum Abschied

Winterkasten. Ein Adventskonzert in der Winterkäster Waldhufenkirche gestalten am kommenden Samstag (3. Dezember) um 17 Uhr der Gospelchor Winterkasten/Laudenau und der Kirchenchor. Unter dem Titel „Fröhlicher Advent“ werden weihnachtliche und andere Chorsätze und Lieder gesungen, auch mit den Besucherinnen und Besuchern. Teils begleitet Kirchenmusiker Christian Gärtner an der Orgel.

Die Leitung beider Chöre und des Abends hat Gabriele Thielitz (Bild: Kirche). Für sie wird es zugleich das Abschiedskonzert in Winterkasten sein. Nach 15 Jahren sehr erfolgreicher Tätigkeit als Leiterin der Erwachsenenchöre der evangelischen Kirchengemeinde geht sie zum 31. Dezember in den Ruhestand und wird am 8. Januar im Gottesdienst verabschiedet.

Letzter Auftritt für den Kirchenchor

bli_gabi_thielitz © Kirche Winterkasten

Auch für den Kirchenchor der Gemeinde wird es nach über 50 Jahren gemeinsamen Singens das letzte Konzert sein. Alter und Corona-Pandemie haben den Chor gebeutelt, so dass auch er im Januar in den Ruhestand tritt. Zuvor aber soll mit dem Adventskonzert noch einmal fröhlich musiziert werden. Für den Gospelchor der Gemeinde wird es unter anderem Namen und mit breiterem Repertoire im Januar einen Neustart geben.

Mit Bea von Gemünden wurde schon eine ambitionierte neue Leiterin gefunden, die sich auf die Nachfolge von Thielitz sehr freut. Zum Mitmachen in dem neuen alten Chor sind alle Interessierten eingeladen, Näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben. Der Eintritt zum Adventskonzert ist frei, um eine Spende am Ausgang für die Waldhufenkirche wird gebeten. Die Dauer beträgt etwa eine Stunde. red