Adventskalender des Lions-Clubs Weschnitztal erhältlich

Lindenfels. Die Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Rimbach/Weschnitztal hat sich als fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit etabliert. Rund 250 000 Euro an Verkaufserlösen seien in den vergangenen elf Jahren in soziale und gemeinnützige Projekte in Lindenfels sowie Birkenau, Mörlenbach, Rimbach und Fürth geflossen, teilen die Lions mit.

Nun hat der Club seinen zwölften Kalender vorgestellt. Viele der langjährigen Sponsoren sind wieder dabei, aber auch einige Neue verstecken sich mit Preisen hinter den Türchen. Die Käufer können sich deshalb auf einen prall gefüllten Kalender freuen, der die Chance auf über 570 Sachpreise im Wert von insgesamt 31 000 Euro bietet.

Der Hauptpreis ist ein Weihnachtsgeld von 2021 Euro. Außerdem wird es an Nikolaus Sonderpreise geben. Der Kalender ist in einer Auflage von 5000 Stück erschienen und wird für fünf Euro verkauft. Die Kalendernummer ist die Losnummer. Alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Aktion befinden sich auf der Rückseite des Kalenders und sind auf der Internet-Seite des Clubs nachzulesen.

Der Kalender kann bei den Volksbanken und Sparkassen sowie bei vielen Einzelhändlern und Dienstleistern im Tal und in Lindenfels gekauft werden. Die Gewinnzahlen werden ab dem 1. Dezember im BA und im Internet veröffentlicht. red

Info: lionsclub-rimbach- weschnitztal.de