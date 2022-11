Abend mit Chansons in Fürth

Fürth. Der Freundeskreis Thizy-Fürth hat den Kartenverkauf für den Chansonabend mit dem Duo Charles & Jean gestartet. Schriftführerin Claudia Roos teilt emit, dass es ab sofort Karten in der Buchhandlung am Rathaus in Fürth sowie bei jedem Vorstandsmitglied zu kaufen gibt.

Sänger Charles Djivanidis und Gitarrist Jochen Pöhlert singen und spielen am Freitag, 11. November, ab 19.30 Uhr im Foyer der Heinrich-Böll-Schule in Fürth französische Chansons. Es erklingen Lieder von Charles Aznavour und weiteren bekannten Chansonniers zum Mitsingen oder Mitsummen.

Für französischen Wein und Crémant aus dem Elsass sowie Snacks sorgt der Freundeskreis Thizy-Fürth. Unterstützt wird er dabei von Schülern eines Französischkurses der Schule. red