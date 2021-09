Ab Freitag wieder freie Fahrt auf der B 460

Fürth. Die seit Juli laufenden Bauarbeiten zur Fahrbahn- und Böschungsinstandsetzung der Bundesstraße B 460 bei Fürth-Leberbach stehen kurz vor dem Abschluss, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilt. Die Restarbeiten dauern demnach voraussichtlich noch bis in die Abendstunden des kommenden Donnerstages an. Spätestens am frühen Freitagmorgen, den 24. September werde die Vollsperrung aufgehoben und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine Fahrbahn- und Böschungsinstandsetzung über eine Länge von rund 300 Metern. Dort hatten sich der Fahrbahnrand und die Böschung der Bundesstraße abgesenkt, so dass eine grundhafte Erneuerung der schadhaften Fahrbahn, sowie der Neuaufbau und die Stabilisierung der Böschung und des Damms notwendig wurden.

Der vorhandene Straßenoberbau wurde im Zuge der Arbeiten vollständig ausgebaut und die Schadensbereiche zwischen ein und drei Meter tief ausgehoben. Danach wurde der Untergrund neu aufgebaut und verdichtet und die Fahrbahn neu hergestellt, wie Hessen Mobil erläutert.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich nach Angaben der Behörde auf rund 525 000 Euro und werden vom Bund getragen. red

