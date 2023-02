900 Jahre Lindenfels: Festsitzung mit Feuerwerk am 24. März

Lindenfels. Anlässlich ihres 900-jährigen Bestehens lädt die Stadt Lindenfels am Freitag, 24. März, zu einer öffentlichen Festsitzung der Stadtverordnetenversammlung ins Lindenfelser Bürgerhaus ein. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Die Gäste erwartet ein rund zweistündiges Festprogramm, bevor gegen 21.30 Uhr über der Burg Lindenfels ein Geburtstagsfeuerwerk zu sehen sein wird.

Ostermarkt im Kurgarten

Den Festvortrag hält Thomas Steinmetz, ein bekannter Burgenforscher, zum Thema Burg Lindenfels, die für das Jubiläum wesentlich und für die Stadt namensgebend ist. In einem kurzweiligen Vortrag nimmt er die Gäste mit auf eine Reise ins Hochmittelalter und berichtet über die verschiedenen Epochen, die Lindenfels bis heute prägen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die mobile Band „Kühn & Co“.

Zudem wird an diesem Abend erstmals auch die neue Festbroschüre, die die Stadt Lindenfels anlässlich des Jubiläums veröffentlicht, vorgestellt. Neben einem ausführlichen Veranstaltungskalender für das Geburtstagsjahr enthält diese auch eine Übersicht über die bewegte Lindenfelser Vergangenheit.

Zum Festauftakt sind alle Lindenfelser eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos. Das Platzangebot im Bürgerhaus ist auf 200 Personen begrenzt.

Am Geburtstagswochenende findet außerdem der beliebte Ostermarkt in Lindenfels statt. Im Kurgarten dreht sich am 25. und 26. März wieder alles um die „Kunst am Ei“. Ergänzt wird das Angebot mit österlichen Handarbeiten, Kunsthandwerk und regionalen Spezialitäten. Mit knapp 30 Verkaufsständen kehrt der Markt zu seiner ursprünglichen Größe zurück. red