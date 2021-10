8900 Euro für die Lindenfelser Vereine

Lindenfels. Bei einem Treffen im Schulungsraum des nagelneuen Feuerwehrhauses Mitte haben jüngst Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lindenfels-Mitte und der Stadtteile stellvertretend für alle 38 Lindenfelser Vereine und Organisationen einen Scheck der Sparkasse Starkenburg erhalten. Auch in diesem Jahr musste man aufgrund der Corona-Pandemie noch einmal auf die Einladung aller Vereinsvertreter zur Scheckübergabe verzichten.

Im Beisein von Marktbereichsleiter Knut Roggatz übergab Monika Nicklas, die für die Sparkassen-Filialen Lindenfels und Fürth verantwortlich zeichnet, den symbolischen Scheck über insgesamt 8900 Euro an Julia Schäfer, die derzeit noch kommissarische Jugendleiterin der Feuerwehr Lindenfels-Mitte. Zur Übergabe waren auch Bürgermeister Michael Helbig, Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch und der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Lindenfels-Mitte, Matthias Sattler, gekommen. Mit den 8900 Euro unterstützt die Sparkasse Starkenburg nach einer entsprechenden Entscheidung des Verwaltungsrats, wie in den vielen Jahren zuvor, auch dieses Mal wieder die ehrenamtliche Arbeit der Vereine, insbesondere deren Jugendarbeit.

Viertel geht an die Feuerwehren

Wie wichtig die Nachwuchsarbeit gerade im Bereich der Feuerwehr ist, zeigte der heutige Tag, der schon während der Nacht und im Laufe des Tages vom Sturmtief Ignatz geprägt war. So hatte sich Monika Nicklas noch am Vormittag gesorgt, ob die Scheckübergabe aufgrund dieser besonderen Lage überhaupt stattfinden könne. Glücklicherweise entspannte sich aber die Situation. „Für ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz zolle ich ihnen allergrößten Respekt. Mit dem Scheck möchten wir ihnen daher auch Dankeschön sagen“, so Nicklas. „Man sagt, Ehrenamtler leben gesünder und glücklicher“, fuhr sie fort: „In ihrem Fall ist das Ehrenamt aber auch sehr oft mit belastenden Erlebnissen verbunden, die nicht einfach zu verarbeiten sind“, machte sie deutlich.

Dies unterstrich auch Bürgermeister Helbig. Er zeigte sich erfreut, dass jeder Stadtteil immer noch über eine eigene Feuerwehr und auch tagsüber über eine „Super-Einsatzstärke“ verfüge. „Hierfür bin ich den Feuerwehr-Kameraden sehr dankbar“, so Helbig weiter. „Etwa ein Viertel der 8900 Euro geht an die Feuerwehren. Insgesamt zahlt sich jeder Euro, der in Jugend und Kultur investiert wird, mit einem weit höheren Faktor aus. Ich freue mich daher, dass ein regional verwurzeltes Institut wie die Sparkasse Starkenburg hier seit vielen Jahren Unterstützung leistet.“

Dies machte auch abschließend Marktbereichsleiter Knut Roggatz deutlich, der für einige der Anwesenden, getreu dem Motto „Wir packen an“, auch noch ein Paar Arbeitshandschuhe mitgebracht hatte. „Wir wollen von unseren Gewinnen auch wieder etwas an die Bevölkerung zurückgeben. Und wo kann dann besser investiert werden, als in gemeinnützigen Einrichtungen“, so Roggatz weiter.

„Dabei können wir insbesondere bei der Nachwuchsarbeit auch sicher voneinander profitieren“, machte er abschließend auf die guten Ausbildungsmöglichkeiten in seinem Institut aufmerksam.