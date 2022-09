Ein Motorradfahrer kann in Folge eines schweren Unfalls sechs Liter Blut verlieren. Das ist etwa die Gesamtmenge, die ein Mensch im Körper hat. Nicht nur für Unfallopfer ist es wichtig, dass es genügend Spender gibt. Für manche Behandlungen braucht man in Kliniken besonders viel Blut und deshalb zählt jeder Termin, der als Blutspendetermin in der Region angeboten werden kann. Der Ortsverein

...