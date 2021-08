Lindenfels. Nach dem schweren Verkehrsunfall am 25. Juli 2021 auf der Bundesstraße 47, kurz vor dem Ortsteil Kolmbach (wir haben berichtet), ist der 56-jährige Motorradfahrer am Mittwochabend (11.08.) in einer Klinik aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben.

