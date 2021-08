5000 Euro gehen an die Flutopfer

Lindenfels. Die Überschwemmungen, die sich vor einigen Wochen ereignet haben, hatten katastrophale Auswirkungen: viele Tote, Vermisste, Evakuierungen, zerstörte Ortschaften und Existenzen. Die Aufräum- und Aufbauarbeiten werden Monate, wenn nicht Jahre dauern.

„Das Leid der Betroffenen, die zum Teil alles verloren haben, lässt sich kaum in Worte fassen“, weiß der Lionsclub (LC) Rimbach/Weschnitztal.

Einnahmen aus der Kalenderaktion

„Die staatliche Not- und Katastrophenhilfe läuft, viel Geld wird in die Reparatur der zerstörten Infrastruktur fließen, viele Organisationen, Firmen und Privatleute haben Hilfe vor Ort organisiert. Die betroffenen Menschen in der Region brauchten und brauchen schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe“, heißt es in einer Pressemitteilung des LC. Die Stiftung der deutschen Lions habe deshalb einen Hilfsfonds eingerichtet, aus dem gezielt und unmittelbar Hilfen an betroffene Privatpersonen nach Prüfung durch ein gebildetes Komitee zur Verfügung gestellt werden könnten. Das Verfahren habe sich schon in der Vergangenheit beim Elbhochwasser 2013 bewährt. Die Stiftung selbst hat sofort 10 000 Euro bereitgestellt und der Lionsclub Rimbach/Weschnitztal hat sich – neben vielen anderen Lionsclubs in Deutschland – entschlossen, aus Clubmitteln einmalig weitere 5000 Euro diesem Hilfsfonds zur Verfügung zu stellen.

„Es handelt sich dabei um Spendengelder der Clubmitglieder und einen kleinen Anteil aus den Erlösen der Kalenderaktion 2020. Gemäß den Statuten des Clubs besteht zwar die Übereinkunft, diese Adventskalendererlöse nur im Weschnitztal beziehungsweise der näheren Region zu verwenden. Aber angesichts der furchtbaren Katastrophe in unserem Land geht der Club davon aus, dass die Menschen im Weschnitztal mit dieser Einzelfallentscheidung einverstanden sind und diese auch unterstützen werden“, so die Pressesprecherin des Clubs.

Wer spenden möchte, könne dies auch direkt an die Stiftung der Deutschen Lions, Frankfurter Volksbank, IBAN DE40 5019 0000 0000 4005 05, Stichwort: Hochwasser 2021 oder mit wenigen Klicks online unter https://stiftung.lions.de/spenden tun. red