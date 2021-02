Erlenbach/Ellenbach. Er ist 40 Meter hoch, geht demnächst in Betrieb und wird in den Fürther Ortsteilen Erlenbach, Ellenbach und Linnenbach für einen besseren Handyempfang sorgen: Die Rede ist von dem neuen Funkmast auf der Linnenbacher Höhe, der sich aktuell noch im Aufbau befindet. Die Deutsche Funkturm GmbH errichtete den Mast im Auftrag der Telekom AG (ihrer Muttergesellschaft), wie Unternehmenssprecherin Lea Borgers auf Anfrage berichtet. Die Funkanlage werde aber auch anderen Mobilfunkgesellschaften zur Nutzung angeboten.

Für Fürths Bürgermeister Volker Oehlenschläger ist dieser Lückenschluss in den nordwestlichen Ortsteilen eine gute Nachricht. „In diesem Bereich bestehen in Sachen Mobilfunkversorgung in der Gemeinde die größten Defizite“, sagt er. Und er merkt dazu an, dass dabei nicht allein die Versorgung von Smartphones mit akzeptablen Datenübertragungsraten eine gewichtige Rolle spielt. Vielmehr spielt auch die Sicherheitslage in der Gemeinde eine bedeutsame Rolle. „Eine gute Mobilfunkversorgung wird auch für die Alarmierung der Feuerwehr per Digitalfunk sowie generell für den Funk von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei benötigt“, erläutert Oehlenschläger.

Keine einheitliche Qualität

Aber auch wenn der Mast auf der Linnenbacher Höhe nun in Betrieb geht, wird es innerhalb der Großgemeinde Fürth nicht flächendeckend eine Mobilfunk-Abdeckung von gleichhoher Qualität geben, räumt der Bürgermeister ein. Dies hängt natürlich auch mit den unterschiedlichen Anbietern zusammen und damit, welche von ihnen die zur Verfügung stehenden Masten nutzen.

Akuten Handlungsbedarf sieht Oehlenschläger aber abgesehen von der Anlage bei Erlenbach nicht. Mit einer Ausnahme: Der Funkmast auf dem Heim der VSG Weinheim bei Kröckelbach wird ebenfalls ertüchtigt, also leistungsfähiger gemacht. Aktuell steht dort bereits eine mobile Anlage mit deutlich mehr Reichweite als die Installation auf dem Dach. Allein durch die größere Höhe des Senders wird bereits die Abdeckung verbessert. Auf drei bis acht Kilometer beziffert die Sprecherin der Deutschen Funkmast GmbH, Lea Borgers, den Versorgungsradius eines Mobilfunkstandortes. Dies sei abhängig von der jeweiligen Höhe, der Topografie und der Sendeleistung der Antennen. Der auf der Linnenbacher Höhe entstehende Schleuderbetonmast sei ein „moderner und zukunftsfähiger Mobilfunkstandort“, so die Unternehmenssprecherin.

Geeigneter Standort

Er soll vorrangig das LTE-Netz der Deutschen Telekom ergänzen, kann aber auch von anderen Anbietern genutzt werden. „Heute wird bereits die Hälfte unserer geeigneten Mobilfunkmasten durch mindestens einen weiteren Mobilfunkanbieter oder andere Funkkunden neben der Telekom genutzt“, informiert die Deutsche Funkturm auf Nachfrage. Ob dies auch für den neuen Mast auf Linnenbacher Höhe gilt, stehe allerdings noch nicht fest.

Grundsätzlich erfülle der Standort die Kriterien, die ihn für die Anbieter attraktiv machen. Seine Lage erlaube die „Erfüllung des Versorgungsziels“, wie es Lea Borgers formuliert. Neben der funktechnischen Eignung spielt für die Wahl eines Standortes auch dessen Genehmigungsfähigkeit eine Rolle und die Möglichkeit, die Fläche anmieten zu können. Die Wahl des Standortes auf der Linnenbacher Höhe stand am Ende eines längeren Auswahlverfahrens. Aktuell baut die Deutsche Funkturm noch einen weiteren Sendemast in der Region. Er steht bei Ober-Laudenbach in der Nähe von Heppenheim und soll noch in diesem Monat in Betrieb gehen.

Der bei Erlenbach errichtete Mast hat bei einer Höhe von 40 Metern ein Gesamtgewicht von knapp 40 Tonnen. Der Durchmesser schwankt zwischen 1,5 Metern direkt über dem Fundament und 73 Zentimetern an der Spitze. Insgesamt ist die Konstruktion 42 Meter hoch, zwei Meter davon „verschwinden“ allerdings im Fundament, in das der Funkmast einbetoniert ist. arn