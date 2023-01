35 Jahre alter Fahrradfahrer nach Unfall in Modautal schwer verletzt

Modautal. Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Modautal einen Fahrradfahrer angefahren und ihn dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 48-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Mann auf dem Fahrrad zusammengestoßen sein, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warum der Autofahrer auf die entgegenkommende Fahrbahn der Odenwaldstraße im Landkreis Darmstadt-Dieburg gelangte und in den 35-jährigen Radfahrer fuhr, war demnach noch unklar. Die Beamten schätzten den Sachschaden bei dem Unfall am Montagabend auf rund 18 000 Euro.