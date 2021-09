3 G-Regel im Drachenmuseum

Lindenfels. Nach dem Ende der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und nun auch in Baden-Württemberg entfallen zunächst die zusätzlichen Öffnungszeiten im Lindenfelser Drachenmuseum. Aber der Herbst kündigt sich an und ab Dienstag,12. Oktober bis Donnerstag, 21. Oktober bietet das Drachenmuseum wieder die zusätzlichen Öffnungszeiten in den Herbstferien an (jeweils von 15 bis 17 Uhr).

Außerdem ist das Drachenmuseum ganzjährig an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen unter Beachtung der „3G-Regel“ geöffnet.

Da das Drachensteigen im Herbst eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt ist, hat sich das Museum bemüht, wieder die großen Flugdrachen aus Bali im Drachenmuseum anzubieten. Ab sofort sind diese bunten flugfähigen Drachen im Drachenshop zu haben.

Die Sonderausstellung „Corona und Drachen“ kann noch bis zum 31. Oktober während der Öffnungszeiten besichtigt werden.

