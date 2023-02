Die Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach hat sich am Wettbewerb „Jugend präsentiert“ beteiligt. Bereits zum siebten Mal in Folge seien Schüler der unterschiedlichsten Klassenstufen dabei, heißt es vonseiten der Schule. Die Jugendlichen treten dabei in einem Bundeswettbewerb an, diesmal mit einer rekordverdächtigen Zahl von 268 Schülern.

„Jugend präsentiert“ ist eine Bildungsinitiative

...