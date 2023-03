2500 Euro aus Reichelsheim für die Erdbebenopfer

Reichelsheim. In der evangelischen Kirche in Reichelsheim gab es ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei, das von Dieter Keim, Schulpfarrer an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ), organisiert wurde.

Unter den Betroffenen des Erdbebens waren auch Angehörige der Schulgemeinde der GAZ, wodurch diese Katastrophe für die gesamte Schulgemeinde spürbar sei, wie Keim sagte. Die Band Granny’s Pie aus ehemaligen Schülern und zwei Lehrern der GAZ gestaltete das Konzert mit Rock und Pop aus 60 Jahren – von den Beatles bis Ed Sheeran, von Sting bis Adele und Alicia Keyes. Die Familie Demir, deren Heimatdorf im türkischen Erdbebengebiet liegt, hatte türkische Spezialitäten mitgebracht, die gegen eine Spende abgegeben wurden.

Unter dem Strich kamen dabei 2098 Euro für die Erdbebenopfer zusammen. Wie Christian Riebel vom Schulförderverein der GAZ mitteilte, wurde die Summe vom Förderverein auf 2500 Euro aufgestockt und anschließend an das Kinderhilfswerk Unicef der Vereinten Nationen überwiesen. red