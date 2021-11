25 Autos in Gumpen beschädigt

Gumpen. Die Polizei fahndet nach einem 1,80 Meter großen Mann mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze oder einem Kapuzenpullover. Er soll in Gumpen Mülltonnen umgeworfen und mindestens 25 Fahrzeuge beschädigt haben, wie die Polizei berichtete. Am Sonntag wurde der Mann gegen 21.45 Uhr von einem Zeugen verfolgt. An Autos im Amselweg sowie in Panoramastraße, Waldstraße und Mergbachstraße riss oder knickte er Scheibenwischer ab. Offensichtlich sei der Täter betrunken gewesen. In der Waldstraße habe er ein Fahrrad gestohlen, es aber wieder abgestellt und sei in einem Hof in der Mergbachstraße verschwunden. Der Mann trug weiße Sportschuhe und hatte eine Tüte des Discounters Aldi dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Elektro-Werkzeug gestohlen

Zotzenbach/Mörlenbach. Werkzeug im Wert von über 3000 Euro sind in Zotzenbach und Mörlenbach aus zwei Handwerker-Autos gestohlen worden. Die Aufbrüche wurden nach Polizeiangaben am Samstagmorgen entdeckt. In beiden Fällen handelt es sich um Fahrzeuge von Elektrikern.

In Zotzenbach schlugen die Täter die Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs in der Philipp-Reis-Straße ein. In Mörlenbach in der Webergasse wurde die Seitenscheibe eines Fahrzeugs zerstört. Die Täter stahlen Werkzeugkisten, Bohrmaschinen und Spezialwerkzeug. pol