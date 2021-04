Rimbach. Beamte der Polizeistation Heppenheim stoppten am vergangenen Samstagabend einen 21 Jahre alten Autofahrer in der Schlossstraße in Rimbach, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Wie die Polizei weiter berichtete, wurde der Mann vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. pol