Winterkasten. Die Ausstellung „4 Jahreszeiten“ war im Frühjahr schon in die Corona-Krise hineingeboren worden. Der erste Teil – Motive aus Herbst und Winter – am zweiten März-Wochenende konnte gerade noch unter normalen Bedingungen über die Bühne gehen. Danach wurde die Werkschau von Harald Böhm, organisiert mit den Kunstfreunden Bergstraße, vom Lockdown auf Eis gelegt.

Newsletter-Anmeldung

AdUnit urban-intext1

Böhm hat die Ausstellung daher kurzerhand in zwei virtuellen Rundgängen festgehalten und auf seiner Internet-Seite präsentiert. Bewusst nicht in professioneller Hochglanz-Ästhetik, sondern als reizvoller Werkstatt-Blick aus einer subjektiven Perspektive. Zwar kann die Kamera nicht das Live-Erlebnis ersetzen, doch ein digitaler Blick ist besser als gar keiner. Die Kunst muss improvisieren. Dass sie das kann, liegt sozusagen in ihrer Natur.

Harald Böhm aus Winterkasten, Jahrgang 1965, repräsentiert das klassische Modell des Künstlers, der sich mit und in seiner Kunst permanent auseinandersetzt. Sein Brandauer Atelier ist seit über 15 Jahren ein ideales Refugium für kritische Selbstreflexion und kreative Explosionen.

Hier im vorderen Odenwald ist der Maler gleichsam von der Natur umarmt. Hier leben die Buchenwälder, die er in seinen oftmals großformatigen Motiven in ihrer sanften Gewalt und majestätischen Schönheit porträtiert. Und hier setzt sich Böhm als leiser Beobachter dem Zyklus der Jahreszeiten aus, wird Teil seiner Umgebung, die er bei seinen regelmäßigen Touren aufsaugt und in malerische Kompositionen übersetzt.

Diskurse auf 170 Quadratmetern

AdUnit urban-intext2

Unterwegs ist er mit der Kamera, mit dem Skizzenblock, mit allen Sinnen. Er findet statt zu suchen. Auch im Tiefschnee des Corona-Winters. Ein Forscher und Beobachter, der sich mit neugierigem Blick von der Schöpfung inspirieren lässt.

In der ehemaligen Schreinerei finden auf 170 Quadratmetern neben emotionalen Diskursen mit der Natur auch intellektuelle Konfrontationen statt. Die Frage nach der künstlerischen Essenz, dem kreativen Kern und einer sinnhaften Zukunft von Dasein und Kunst beschäftigen ihn zunehmend. In diesen Tagen vielleicht noch etwas mehr als sonst.

AdUnit urban-intext3

Dennoch sieht Böhm in der Pandemie keine radikale Veränderung seiner persönlichen Existenz. „Als Künstler ist man in gewisser Weise ohnehin in Quarantäne.“ Die produktive Einsamkeit lässt sich von Corona nicht stören. Denn sie war lange vorher da.

AdUnit urban-intext4

Dass Isolation einen Moment der Wahrheit offen legt und in einem veritablen Schaffensrausch münden kann, zeigen einige historische Beispiele: Edvard Munch hatte panische Angst vor der Spanischen Grippe, die 1918 in Europa ausbrach. Der norwegische Maler verarbeitete das in mehreren Werken. Dazu zog er sich in eine selbst gewählte Isolation zurück und lebte nur noch mit seinen Bildern.

Der russische Dichter Alexander Puschkin zog sich 1830 für mehrere Monate auf ein Landgut zurück, um der Cholera-Pandemie zu entgehen. Dort schrieb aber einen Text nach dem anderen. Und der französische Philosoph Blaise Pascal sah im Verlassen des Zimmers sogar die Ursache allen Übels.

Die Dominanz der Natur

Harald Böhm beurteilt das weniger radikal. Dennoch sieht er in der Malerei eine existenzielle Auseinandersetzung mit sich und der Welt, die in Gesellschaft weniger gut zündet als allein. Die Landschaft ist sein Resonanzboden, der ihn emotional wie handwerklich bewegt und immer wieder neu herausfordert. Böhm liebt die zyklischen Rhythmen, die vor allem im Wald besonders plastisch zu beobachten sind.

Wildes Wachstum und biologische Begrenztheit in einem Organismus faszinieren ihn. Auf der Leinwand übersetzt er das in eine Symbolik des menschlichen Daseins. Der gebürtige Bensheimer hört auf Gefühl und Intuition. Seine Acrylbilder reflektieren die Dominanz der Natur: darunter Wälder und Wiesen, Felder und Reiseimpressionen, Tiere und Meeresbilder. Er versteht Malerei als virtuosen wie spontanen Prozess und als persönliche Verarbeitung einer äußeren Realität.

Die Erde, wie er sie erlebt und wahrnimmt, habe sich durch Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht nicht verändert. Die inneren und äußeren Prozesse seines biografischen Alltags laufen weiter. Allerdings hat das Virus auch bei ihm den Bewegungsradius reduziert – und damit die öffentliche Präsenz bei Messen, Ausstellungen und in Galerien. Die Bühnen für die Kunst machen Pause. Darunter auch die Art Bodensee im Juli, wo Böhm eigentlich dabei sein wollte. Einige wenige Galerien haben Bilder ausgestellt, aber ohne Vernissagen. Damit wurde den Kreativen auch ein wichtiger Resonanzraum genommen.

Unterm Strich bilanziert Böhm 2020 als leiseres Jahr. Durch den Verkauf an Sammler und Freunde seiner Kunst hielten sich die Einbußen aber in Grenzen. Auch seine Kurse mit den malenden Mitgliedern der Kunstfreunde waren betroffen. Einige Treffen fanden den Sommer über im Freien statt. Es wurde mehr gezeichnet. „Für die Gruppe war das durchaus eine Bereicherung.“

Das Atelier im Modautaler Ortsteil blieb geöffnet und ist es auch jetzt. Durch die großzügigen Räume sind Besuche im kleinen Rahmen auf Anfrage möglich. Die Öffnung zur Durchgangsstraße und die Fensterfront verführt zu Einblicken.

Man erkennt malerische Motive von heller, positiver Strahlkraft, die verklären, ohne den gnadenlosen Kreislauf des Werdens und Vergehens zu unterschlagen, der jedem lebendigen Organismus innewohnt. Eine intensive Farbigkeit trifft sich mit einem zeichnerisch dynamischen Pinselstrich, der bisweilen – gerade in seinen abstrakten Werken – an expressionistische Kunst erinnert. Auf dem verästelten Weg zur Abstraktion hat Harald Böhm eine erhebliche Strecke zurückgelegt.

Das Internet ist keine Lösung

Die lyrische Energie, atmosphärische Kraft und kontemplative Stille in seinen Motiven sind niemals nur Abbildungen der Realität. Die Bilder klingen warm und optimistisch, getragen von Harmonien, einem eingängigen Rhythmus und einer bisweilen orchestralen Dynamik aus majestätischer Natur und demütiger Distanz. Immer mehr hat der Maler in den vergangenen Jahren die Grenzen der Gegenständlichkeit ausgelotet und überwunden. Man erkennt eine spielerische Balance aus klarer Struktur und freier Ausformulierung, wobei der Blick auf das Wesentliche niemals verlorengeht. Die Zeichnung ist und bleibt die Grundlage jeder Form von Malerei, sagt Böhm, dessen Werke Stimmungen und Emotionen ausstrahlen und den Betrachter zu einer intensiven Auseinandersetzung einladen. „Ich kann mich an der Natur nicht sattsehen.“

In Brandau ist der freischaffende Künstler den elementaren Gewalten unmittelbar ausgesetzt. Jetzt wütet eine neue Kraft von bedrohlicher Energie. Ob Corona die Kunst-Welt nachhaltig verändern wird, vermag der kritische Autodidakt, der sich an der Freien Kunstschule Rhein-Neckar und in vielen Kursen weiter entwickelt hat, derzeit nicht zu beantworten. „Ich denke nicht, dass die Kunst als reiner Online-Markt eine Zukunft haben wird.“ Das Qualitätsbewusstsein gehe sukzessive verloren, wenn Künstler in der Coronakrise zu sehr auf eine Internet-Präsenz setzen.

Es sei ratsamer, wenn sich die Szene eine Zeit lang – so schwierig das auch sein mag – zurückhält, so die gesellschaftliche Sehnsucht nach Live-Ereignissen schürt. Alternativ könne man nach kreativen Lösungen suchen, um Kultur wieder öffentlich präsentieren zu können. „Die Menschen wollen ein Atelier hautnah erleben und etwas über den Antrieb eines Künstlers erfahren“, ist Harald Böhm überzeugt und gleichermaßen optimistisch, dass klassische Gesellschaftsspiele wie Vernissagen, Ausstellungen und Auktionen die Krise schadlos überleben werden.

Von filmisch dokumentierter Prozesskunst als mediales Überbrückungs-Ventil in distanzierten Zeiten hält Böhm eher wenig. Die Darstellung der Entstehung eines Motivs sei aus didaktischen Gründen eventuell sachdienlich, als Künstler wolle er aber vor allem ein Ergebnis präsentieren. Die Persönlichkeit des Künstlers atme ohnehin in jedem Bild. Der Weg dorthin sei intim und exhibitionistisch. Da brauche es kein Publikum.