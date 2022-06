1100 Schüler demonstrieren in Reichelsheim für den Frieden

Reichelsheim. „Wir wissen, dass wir alleine Putin nicht zum Einlenken bewegen können, aber dennoch war es uns wichtig, ein Zeichen für den Frieden zu setzen.“ Mit diesen Worten beschrieb eine Schülerin der zehnten Klasse das Friedensbekenntnis, das die insgesamt rund 1100 Schüler an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim gesetzt haben.

Gemeinsam mit ihren Lehrern bildeten sie auf einem Sportplatz einen großen Schriftzug, der den Titel „Peace“ (Frieden) trug und von einem großen Herz eingerahmt wurde. Die Idee zu der Aktion stammt aus der Klasse 10b von Miryam Trautmann. Fotografiert und gefilmt wurde das Friedensbekenntnis von Thomas Gutberlet mit einer Drohne. Im Video ist zu sehen, wie sich der Schriftzug von links nach rechts wie eine La-Ola-Welle in Bewegung setzt, während im Hintergrund die Stille lediglich durch das rhytische Schlagen eines Herzens gebrochen wird.

Idee kam von den Jugendlichen

„Damit wollen wir deutlich machen, dass in dieser schrecklichen Zeit die Menschlichkeit nicht verloren gehen darf. Die hilflosen Menschen in der Ukraine sollen wissen, dass wir an sie denken und dass sie nicht alleine sind“, erklärte eine an der Aktion beteiligte Schülerin.

Zufrieden mit dem Friedensbekenntnis zeigt sich auch Klassenlehrerin Miryam Trautmann, die betonte, dass es die Schüler selbst gewesen seien, die – inspiriert durch den Unterricht im Fach Politik und Wirtschaft – die gesamte Aktion geplant und durchgeführt hätten.

Dank und Anerkennung der gesamten Schulgemeinde galt ihnen deshalb ebenso wie Mike Lippert, Falk Quiring, Martin Schmidl und Cornelia Kirchhoff-Lange, die organisatorische Aufgaben übernommen hatten. Dazu gehörten die Bereitstellung und der Transport der Technik sowie die Koordination der gesamten Veranstaltung. Dem Kraftsportverein Reichelsheim wurde für die gute Kooperation im Hinblick auf die Nutzung des Stadions gedankt. red