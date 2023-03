100 Päckchen aus Lindenfels für Obdachlose

Lindenfels. Die evangelische Kirchengemeinde dankt allen, die die Aktion „Weihnachtspäckchen für obdachlose Menschen“ unterstützt haben, sowohl mit Sach- als auch mit Geldspenden. Es seien wieder 100 Päckchen zusammengekommen und dem Diakonischen Werk übergeben worden, heißt es von der Gemeinde.

Ein Dank geht auch an alle Strickerinnen aus Lindenfels und Umgebung. Jedem Päckchen wurde ein Paar handgestrickte Socken beigelegt, es waren also 100 Paar Socken hergestellt worden. „Es ist schön, dass so viele Menschen zum Spenden bereit waren. Viele Knäuel Strumpfwolle, Handtücher, Duschbad, Lebkuchen und vieles mehr erreichten uns. Oft ist es die einzige Weihnachtsgabe, die diese Menschen bekommen“, schreibt die Gemeinde weiter. red