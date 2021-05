Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 47 in Gadernheim

Gadernheim. Bei einem Unfall auf der Nibelungenstraße in Gadernheim wurden am Mittwochmittag zwei Personen verletzt. Wegen der Meldung, dass noch eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurden mit dem Rettungsdienst die Feuerwehren von Gadernheim und Reichenbach alarmiert.

Durch die Besatzung des ersten Rettungswagens wurde dann aber Entwarnung gegeben, es war niemand mehr in den Fahrzeugen. Daraufhin konnte die Feuerwehr Reichenbach ihre Anfahrt abbrechen. Die Helfer aus Gadernheim sicherten die Einsatzstelle und streuten auslaufende Flüssigkeiten ab.

Die beiden Autofahrerinnen wurden durch den Rettungsdienst und den Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die Nibelungenstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt. red/Bild: Feuerwehr