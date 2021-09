Zwei Termine werden verschoben

Reichenbach/Schannenbach. Wegen einer Terminkollision findet der Besuch des Lautertaler Bürgermeisters Andreas Heun im Gasthaus zur Traube heute nicht wie geplant statt. Die Reichenbacher Wirtschaft sollte eine Station der Gastro-Tour sein, bei der der Rathauschefs Gaststätten in Lautertal besucht, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Auch der Termin am Samstag, 4. September, im Gasthaus Zum Odenwald in Schannenbach wird verschoben. Die beiden Termine sollten zu gegebener Zeit nachgeholt werden, heißt es aus dem Rathaus. red

