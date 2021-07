Zwei Konfirmations-Gottesdienste in Reichenbach

Reichenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach feierte erneut zweimal Konfirmation. Für Pfarrer Jan Scheunemann und sein Team wird das Konfirmanden-Jahr 2020 / 2021 lange in Erinnerung bleiben. Nie zuvor stand eine Planung unter so schwierigen Bedingungen. Der Corona-Pandemie war es geschuldet, dass ein Teil der Themen nur digital erarbeitet werden konnten. Und so wurde es ein Jahr, das das Beste aus analoger und digitaler Welt zusammenfasste.

Seit dem vergangenen September hatten sich die Jugendlichen in acht Unterrichtsblöcken an Wochenenden auf ihren großen Tag vorbereitet. Im ersten Gottesdienst wurden konfirmiert (linkes Bild, von links): Leo Dehus, Sophie Heldmann, Daniel Eckel, Lilly Heldmann, Loris Hiller, Nelly Bremstaller und Benjamin Kuba.

In der zweiten Gruppe waren (rechtes Bild, von links) Philipp Kaffenberger, Levina Hofer, Max Murowatz, Julia Röhm, Nils Wirsig und Marie Czypull dabei. Die Gottesdienste wurden musikalisch von Petra Meister, Andrea Gulden, Emma Ross sowie den Eltern der Konfirmanden umrahmt. Für die Predigt und die Liturgie war Laura Koob zuständig. Die Vorbereitung der Feier und die festliche Dekoration der Kirche hatte Küsterin Tatjana Bauer übernommen, um die Technik kümmerte sich Nils Koob. Die Gesamtkonzeption für die Konfirmationsfeier hatte Pfarrer Jan Scheunemann erstellt. tn/Bilder: Neu