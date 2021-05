Zwei Gottesdienste zur Konfirmation in Gadernheim gefeiert

Gadernheim. Seit September 2019 hatten sich die Jugendlichen auf ihre Konfirmation vorbereitet, die eigentlich schon im vergangenen Jahr in der evangelischen Kirche in Gadernheim hätte gefeiert werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie fand sie aber erst am gestrigen Sonntag statt.

Um möglichst vielen Familienmitgliedern der Konfirmanden die Teilnahme unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften am Gottesdienst zu ermöglichen, hielt Pfarrerin Marion Mühlmeier zwei Gottesdienste. Die Gruppe traf sich im Rahmen des Konfirmanden-Unterrichts zu einer Freizeit in Hirschhagen bei Kassel. Dort befassten sie sich mit dem Thema Abendmahl und Taufe.

Ein Vorstellungsgottesdienst musste coronabedingt leider ausfallen. Dafür hatte man einen besonderes Flugblatt vorbereitet, auf dem es Bilder der einzelnen Konfirmanden mit persönlichen Worten gab. Erstmals wurde das Abendmahl am Samstag beim Vorabend-Gottesdienst zur Konfirmation im Freien vor der Kirche gereicht.

Für den feierlichen Sonntag war die Kirche festlich geschmückt worden. Über 100 gefaltete Papiertauben waren aufgehängt. Viele davon waren mit Gruß- und Segenswünschen versehen.

In der Predigt befasste sich Pfarrerin Marion Mühlmeier nicht nur mit den Konfirmationssprüchen, sondern auch damit, Halt im Glauben zu finden. df