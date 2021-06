Reichenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach bietet am Sonntag, 27. Juni, zwei Gottesdienste an. Der erste startet um 8. 30 Uhr in der Friedhofskapelle Elmshausen, der zweite um 9.45 Uhr in der Festhalle Lautern.

Zu beiden Gottesdiensten sind Anmeldungen bei Tatjana Bauer (Telefon 06254/2652) nötig, auch für vollständig geimpfte Gemeindeglieder. red