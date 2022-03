Zwei Anhänger voll Müll am Felsenmeer in Reichenbach eingesammelt

Reichenbach. Erfreut über die Teilnahme von rund 70 Helfern waren die Organisatoren einer Müllsammelaktion am Felsberg. Dazu aufgerufen hatte das Felsenmeer Informationszentrum (FIZ) sowie die Gruppen des Naturschutzbundes (Nabu) in Beedenkirchen und Seeheim-Jugenheim. Die Helfer wurden in Gruppen und von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus zeitversetzt losgeschickt.

Ausgestattet mit Mülltüten und Greifzangen marschierten die Mitglieder von Naturschutzverbände, Greenpeace, dem Nabu sowie der Ahmadyya Muslim-Gemeinde aus Bensheim los zum Einsammeln der Hinterlassenschaften der zahlreichen Felsenmeerbesucher. Außerdem beteiligten sich viele Bürger mit ihren Kindern, um die Aktion zu unterstützen. Der evangelische Pfarrer Jan Scheunemann war mit Konfirmanden aus Reichenbach im Einsatz. Des Weiteren hatten sich die Bürgerinitiative Netzwerk Bergsträßer Wald, die Lautertaler Grünen und ein Vertreter von Hessen-Forst angeschlossen.

Insgesamt wurden zwei Traktoranhänger voll Müll gesammelt. Festgetretene Zigarettenstummel, Taschentücher und Coronamasken wurden aus dem Boden entfernt. Jede Menge Plastikteile – Hundekotbeutel und Folien –, aber auch Flaschen und Essensreste wurden gefunden, aber auch Reste von Drahtzäunen, Autoreifen, Plastikplanen und -tonnen sowie Eimer.

Karina Keller hatte mit ihrer Familie für das Abfahren des Abfalls Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. In Anbetracht der Müllmenge wurde beschlossen, derartige Aktionen öfter durchzuführen. koe/Bild: koe

