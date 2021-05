Zuviel Karton im Papiercontainer

Reichenbach. In großen Lettern stand an den Altpapiercontainern des TSV Reichenbach angeschrieben, dass Kartonagen nur in kleinen Mengen eingeworfen werden dürfen. Vor allem sollten sie zerkleinert werden, damit mehr Papier in dem Behälter Platz findet.

AdUnit urban-intext1

Das ist aber nicht bei allen Anlieferern angekommen: Der Container war nach der jüngsten Sammelaktion des TSV voll mit Kartonagen. Noch übler sind für die Vereinsmitglieder die immer wieder gefundenen zum Teil ekelhaften Restmülleinwürfe.

Gerade in den Zeiten von Corona ist der Sportverein besonders auf die kleinen Einnahmen durch die Altpapiersammlung angewiesen. Sind zu viele Kartons dabei, erhält der TSV weniger Geld. koe/Bild: Koepff