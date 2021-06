Zusammenstoß an der Ampel

Gadernheim. Zu einem Unfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagvormittag auf der Nibelungenstraße in Gadernheim gekommen. Wie die Polizei Südhessen auf Nachfrage mitteilte, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Richtung Lindenfels kommend auf ein Fahrzeug auf, das an einer Ampel stand. Der 61-jährige Fahrer und die 85-jährige Beifahrerin des stehenden Autos wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus, wie die es von der Polizei weiter heißt. Der Sachschaden liege bei etwa 4000 Euro. Alle Beteiligten wohnen nach Angaben der Polizei in Lautertal. kbw

