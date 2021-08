Unter dem Titel „Best of Kerweredd der letzten 25 Jahre“ stand die diesjährige Kerweredd, die wieder unter Corona-Bedingungen in verschiedenen Stellen in Reichenbach vorgetragen wurde. Der Kerweverein hatte eine „geheime Kerb“ organisiert und dabei wie im vergangenen Jahr einiges vorbereitet. Verschiedene Stationen in Reichenbach wurden angefahren und mit lauter Spielmannzug-Musik kündigte

...