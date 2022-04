Reichenbach. Wegen der Verlegung von Glasfaserleitungen wird der untere Zehnesweg in Reichenbach am Donnerstag, 28. April, für den Verkehr gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Die Sperrung, die in der Zeit von 7 bis 17 Uhr geplant ist, kann über den Brunnenstubenweg umfahren werden. red

