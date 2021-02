Beedenkirchen. Bis zum 10. Januar hatten die Christen in der evangelischen Gemeinde Beedenkirchen aus Beedenkirchen, Wurzelbach, Schmal-Beerbach, Staffel, Kuralpe und Felsberg Gelegenheit, sich selbst oder andere aus der Gemeinde als Kandidaten für die nächste Wahl zum Kirchenvorstand vorzuschlagen. Von diesem Recht machte in der Gemeindeversammlung zu der für den 13. Juni geplanten Wahl niemand Gebrauch.

AdUnit urban-intext1

Daraufhin wurden, wie in der Wahlordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau vorgesehen, die Jugend-Delegierten in geheimer Wahl durch die Wahlberechtigten gewählt. Als Ergebnis stehen die beiden ersten Mitglieder im neuen Kirchenvorstand bereits fest: die Schülerinnen Emma Roß und Alina Leininger.

Am 13. Juni müssen nun die weiteren Kirchenvorsteher von der Gemeinde gewählt werden. Der vom amtierenden Kirchenvorstand vorgelegte Wahlvorschlag wurde inzwischen durch einen offiziellen Beschluss zur endgültigen Wahlliste fortgeschrieben. Der Vorschlag muss nun noch auf verschiedenen Wegen der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

Zur Wahl für die sechsjährige Amtszeit stellt sich nach Angaben der Gemeinde eine bunte Mischung aus der Realität einer Gemeinde – Frauen und Männer zwischen 21 und 66 Jahren. Es seien alle Altersgruppen vertreten und könnten Impulse in die Gemeindeleitung einbringen, hieß es weiter. Die Kandidaten im Einzelnen:

AdUnit urban-intext2

Adam Hans (66), Werkzeugmacher

Altenrath, Katharina (42), Biologin

AdUnit urban-intext3

Bergoint, Ellen (66) selbstständige Kauffrau

AdUnit urban-intext4

Bernhardt, Jens (41), angestellter Versicherungsunternehmer

Gärtner, Sonja (38), Erzieherin

Gemmer, Michael (54), Selbstständiger

Hechler, Anna (21) technische Systemplanerin

Neuroth, Jennifer (29) angestellte Touristikunternehmerin

Ross, Oliver (47), Geschäftsführer

Schellhaas, Jürgen (57), Hausmann

Als Jugend-Delegierte werden Alina Leininger (16) und Emma Ross (15) dem neuen Kirchenvorstand angehören. red