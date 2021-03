Lautertal. Vielfältige Kurse bietet die Kreisvolkshochschule (Kvhs) in Lautertal im Frühjahr an. Hier gibt es noch freie Plätze:

Hatha-Yoga: ab 9. März dienstags von 9.30 bis 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Beedenkirchen

Imkern für Einsteiger: am Freitag, 26. März von 13 bis 16 Uhr, Imkerhof Schuch in Reichenbach

Ein Tag bei den Bienen: am Samstag, 22. Mai von 13 bis 16 Uhr, Imkerhof Schuch in Reichenbach

Kräuterwanderung: am Freitag, 23. April von 15 bis 17 Uhr, Treffpunkt in Elmshausen am Sportplatz. red