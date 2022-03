Yoga für Kinder beim TSV Gadernheim

Gadernheim. Passend zum frühlingshaften Wetter zeigen die 13 Kinder an diesem Nachmittag den Sonnengruß. Die Jungen und Mädchen haben sich zum Kinder-Yoga des TSV Gadernheim im Foyer der Heidenberghalle eingefunden, das zurzeit von der erfahrenen Yoga-Lehrerin Marzena Jamelle im Rahmen des Kinderturnens für die Kinder ab 6 Jahren angeboten wird. Zumindest bis zu den Osterferien möchte Jamelle, die auch Leiterin der Gymnastik-Abteilung ist, dieses Angebot noch aufrecht erhalten. „Nach der langen Zeit, in der keinerlei Aktivitäten stattfinden konnten, ist es mir jetzt besonders wichtig, die Kinder wieder in Bewegung zu bringen“, freut sie sich, dass ihr Angebot so gut angenommen wird.

Am Anfang und am Ende der Übungsstunde stehen Namasté („Ich verbeuge mich vor Dir“) und Anjali Mudra (Aneinanderlegen der Handflächen vor der Brust). Dazu haben die Kinder und Jamelle den „Yogi-Sitz“ auf ihren Gymnastik-Matten eingenommen. Beide Begriffe stammen aus dem indischen Sanskrit und sind keine religiösen Begriffe, sondern sollen den gegenseitigen Dank und Respekt voreinander ausdrücken, ähnlich des Händeschütteln.

Übungen für den Alltag

Nach dem Namasté-Gruß wird miteinander der Mantra-Song „I am happy, I am good“ zu einer Tonaufnahme gesungen, bevor es mit verschiedenen Aufwärmübungen weitergeht. Spielerisch und mit viel Spaß wird das Gleichgewicht geschult und Körperspannung aufgebaut. Nun folgt der eingangs erwähnte Sonnengruß, bei dem der Atem auf natürliche Art und Weise fließen soll.

Es schließt sich eine Mitmach-Geschichte an. Auf spielerische Art und Weise und verschiedenen Yoga-Übungen, sollen Werte wie Nächstenliebe, Respekt und Hilfsbereitschaft vermittelt werden. Zudem steht an jenem Tag, passend zur Mitmach-Geschichte, das Thema „Wut“ auf dem Programm. Auch dazu gibt es verschiedene Übungen, die von den Kindern dann auch später im Alltag erneut angewendet werden können.

Bevor es bei der Verabschiedung noch einmal „Namasté“ heißt, folgt zum Ende eine Entspannungsmusik oder -geschichte, bei der die Kinder einfach nur auf den Matten liegen und sich spüren sollen. Dabei kommt von Zeit zu Zeit auch eine Klangschale zum Einsatz.

Wer mehr zum Angebot im Bereich des Kinder-Turnens erfahren möchte, findet hierzu Informationen auf der Homepage des TSV Gadernheim unter www.tsv-gadernheim.de. Aktuell findet das Kinder-Yoga immer mittwochs um 15.30 Uhr statt. fred

