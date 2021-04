Wochenende brachte Ansturm am Felsenmeer

Großer Andrang herrschte am Wochenende wieder am Felsenmeer. Das Frühlingswetter lockte zahlreiche Ausflügler an das Naturdenkmal in Reichenbach. Der Parkplatz davor war zeitweise überfüllt.

AdUnit urban-intext1

„Wir beobachten die Lage", betonte Lautertals Bürgermeister Andreas Heun angesprochen auf den neuerlichen Ansturm vom Wochenende. Die Gemeinde habe seit dem vergangenen Jahr einige Maßnahmen auf den Weg gebracht. „Wir bleiben dran und werden das auch verstetigen", kündigte der Rathauschef an.

Seit dem Oster-Wochenende wird, wie schon im vergangenen Jahr, ein Sicherheitsdienst eingesetzt, um den Straßenverkehr zu regeln. Außerdem werden kostenlose Ausweichparkplätze an der Lautertalhalle in Elmshausen sowie am Aldi in Reichenach beworben