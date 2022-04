Winterruhe am Felsenmeer bei Reichenbach

Am Sonntag Geburtstagsfest am Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach

Vor 50 Jahre wurde die Gemeinde Lautertal gegründet, vor 20 Jahren erhielt das Felsenmeer durch den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald die Auszeichnung „Geotop des Jahres“, und vor 15 Jahren wurde das Felsenmeer Informationszentrum (FIZ) eröffnet. Zu einem Jubiläumstag am Sonntag. 3. April, laden die Gemeinde Lautertal, das FIZ-Team und der Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald zunächst offizielle Gäste für 11 Uhr ein. Diese werden von Bürgermeister Andreas Heun, Landrat Christian Engelhardt, der Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, Jutta Weber, und dem Betriebsleiter des FIZ, Marco Kollbacher, begrüßt. {element} Ab 11.45 Uhr nimmt Jutta Weber die Gäste mit auf eine Reise durch die Erdgeschichte der Region anhand der Geotope des Jahres. Ab 12.30 Uhr wartet dann ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. Für die Verpflegung sorgt die Kobold-Klause, während Alphornbläser die Bergkulisse des Felsberges mit ihren stimmungsvollen Klängen verzaubern werden. Darüber hinaus sind zahlreiche Aktionen rund um das Felsenmeer geplant, wie Führungen zur Siegfriedsquelle und zur geologischen Entstehung des Naturdenkmals. Weitere Informationen wird es zum Thema „Kreislauf der Gesteine“ wie auch zu den Felsenmeer-Bienen geben. {furtherread} Steinbildhauermeister Eike Rohleder wird Steinbearbeitung vorführen. Weitere Themen sind die Römer am Felsenmeer und römische Spiele, sowie Spannung, Spiel und Spaß am FIZ. Zahlreiche Mitmachaktionen wie Steine sägen oder Steine sieben werden ebenfalls geboten. Kleine Souvenirs, wie handgravierte Holzstifte, werden angeboten. Für 13 Uhr wird eingeladen zur Enthüllung der neuen Informationstafeln, die das Regierungspräsidium Darmstadt zusammen mit Hessen-Forst, dem Geo-Naturpark Bergstraße und dem FIZ hat erstellen lassen. Die Tafeln informieren über die geologischen, historischen und naturkundlichen Besonderheiten im Naturschutzgebiet. Ziel ist, dass sich alle Besucher an den Schönheiten des Gebietes erfreuen und das einzigartige Naturerlebnis dieses Ortes genießen - und die in Naturschutzgebieten geltenden Regelungen beachten. koe

