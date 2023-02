Ein im Reichenbacher und Lautertaler Vereinsleben besonders aktiver Bürger feierte seinen 75. Geburtstag. Willi Eichhorn kam im Reichenbacher Oberdorf zur Welt, ging hier zur Schule und war bei der Fußball-Schülermannschaft der SSV schon ab 1959 aktiv. Viele Jahre lang musizierte er im Spielmannszug des TSV und war bei den baulichen Veränderungen des SSV-Sportplatzes immer dabei.

Mit der Heirat von Lieselotte Schmitt wechselte er sportlich zur SG Lautern und betätigte sich auch fußballerisch in der damals noch selbstständigen Gemeinde. Als Helfer bei vielen Aktivitäten blieb er in beiden Vereinen aktiv. 1971 trat Willi Eichhorn in die SPD ein und unterstützte seine Parteifreunde im Vorstand und im Lauterner Ortsbeirat. Früh wurde er Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und wirkte im Vorstand des Ortsverbandes Lautertal / Lindenfels mit.

Zum Jubiläum gratulierte außer der Tochter, zwei Enkelkinder, zahlreichen Verwandten, Nachbarn, Vereins und Parteifreunden auch Lautertals Bürgermeister Andreas Heun. Beherrschendes Gesprächsthema war der Amateurfußball. Sowohl Eichhorn als auch Heun waren als Schiedsrichter aktiv. red/Bild: